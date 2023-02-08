Сроки признания военных пропавшими и умершими предложили сократить: новости СВО за 8 февраля

Сроки признания военнослужащих без вести пропавшими предлагают сократить до 3 месяцев Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 февраля.



Россия на постоянной основе закрыла въезд в страну для 77 американцев В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия расширила санкции против США и закрыла въезд для 77 американцев. — В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 77 американцев, — говорится в сообщении МИД.

В «стоп-лист» в этот раз включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, некоторые федеральные ведомства и компании, причастные к поставкам вооружения Киеву. Среди них губернаторы 34 штатов, члены семей американских политиков и чиновников, которых МИД называет «вовлеченными в формирование и проведение антироссийского курса». Сроки признания военных пропавшими и умершими предложили уменьшить Рабочая группа по спецоперации предлагает уменьшить сроки признания военных пропавшими и умершими. Об этом у себя в Telegram-канале написал руководитель группы Андрей Турчак.

— Сроки признания военнослужащих без вести пропавшими предлагаем сократить до 3 месяцев. До 6 месяцев — для признания без вести отсутствующих военных умершими, — написал Турчак. — Это позволит семьям получать все положенные по закону социальные льготы и меры поддержки. На данный момент без вести пропавшими считаются граждане, информация о которых не поступала по месту их жительства в течение года. Погибшим, согласно законодательству, военнослужащего можно признать спустя два года после окончания военных действий.

Из-за санкций в России возник дефицит оболочки для колбас и сосисок Российские производители колбас и сосисок заявили о дефиците пленки, используемой при выпуске всех видов мясных изделий. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков. По словам специалистов, в России фиброузную оболочку не производят. Если раньше поставки шли с семи европейских предприятий, то сейчас материал приходится получать из Китая по предоплате или из этой же страны по параллельному импорту. Запасаться оболочкой мясопереработчикам приходится почти на год вперед, и это привело к росту затрат на закупку сырья на 25–70 %.

Схожие проблемы возникли с поставками специй и запчастей для оборудования на мясокомбинатах. Сроки отгрузки комплектующих выросли с двух недель до полугода, а китайские и индийские поставщики вкусовых добавок требуют обязательный аванс. Добровольцам, получившим инвалидность в СВО, пообещали две пенсии Российское правительство скорректировало правила для добровольцев, которые получили инвалидность в СВО. Как рассказал на заседании координационного совета по обеспечению нужд спецоперации премьер-министр РФ Михаил Мишустин, они смогут получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности.

— А также различные компенсации, которые предусмотрены российским законодательством, — добавил глава кабмина. — Готовятся и другие решения, о которых мы сообщим. Кроме того, по словам Мишустина, правительство одобрило инициативу Госдумы о поддержке вдов ветеранов боевых действий — в первом чтении принят законопроект, который предусматривает их право на ежемесячное денежное пособие.

Правительство России / T.me

Шольц заявил, что конфликт на Украине привел к крупнейшей волне миграции со времен Второй мировой Ситуация на Украине спровоцировала крупнейшую миграционную волну в Европе — такого не было со времен окончания Второй мировой войны. Такую информацию, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением, озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его данным, только в Германию прибыли более миллиона украинских беженцев, а в Евросоюзе в общей сложности нашли убежище четыре миллиона человек.

— Четыре миллиона нашли убежище в ЕС, — отметил Шольц. — Это крупнейший миграционный поток на нашем континенте со времен окончания Второй мировой войны. Основатель группы Pink Floyd призвал президентов прекратить огонь Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил в качестве докладчика на заседании Совбеза ООН по Украине. Во время своего выступления он призвал президентов США, России и Украины договориться о прекращении огня на Украине сегодня. — Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, ЕС — все вы, пожалуйста, смените курс сейчас. Договоритесь о прекращении огня на Украине сегодня, — сказал Уотерс.

Смотри / T.me

Музыкант отметил, что это будет «только начальная точка», и заявил, что считает, что действия России на Украине были спровоцированы третьими странами. По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, запрос на включение Роджера Уотерса в список докладчиков на заседании по ситуации на Украине в Совет Безопасности ООН направила Россия.

Британия объявила о новых санкциях против России 15 физических и юридических лиц попали в новый антироссийский санкционный список Великобритании. В нем среди прочих оказались «Ростехкомплект», «Оборонлогистика», завод «Универсалмаш», «Москомсвязь», бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик и миллионерша Светлана Кривоногих, которую называют «близкой знакомой Путина».

