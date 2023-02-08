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    Едет только Таджикистан: миграция в России ушла в минус

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    В январе-ноябре 2022 года в обмене населением со всеми государствами-участниками СНГ отмечено уменьшение миграционного прироста, говорится в отчете Росстата за 11 месяцев. Прирост шёл по единственной стране — Таджикистану.

    С начала года в Россию прибыли 165 112 человек из Таджикистана. Уехали — 91 620. Миграционный прирост — 73 492 человека. Статистический прирост по прибывшим из Молдовы — плюс 105 человек. В остальном минус — по Армении снижение на 12 199 человек, по Узбекистану на 10 360 человек, по Киргизии на 9 930 человек, по Украине — 1 785.

    Скромный миграционный прирост по СНГ за счет +20653 человек (в основном Таджикистана) нивелируется оттоком по всем странам Дальнего зарубежья на 21 459 человек.

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    ТаджикистанУзбекистанМигрантыМиграция
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