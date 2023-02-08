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    Полиция в Швеции запретила сжигать Коран, поскольку не сможет гарантировать безопасность

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    В Стокгольме запретили проводить новую акцию с сожжением Корана перед посольством Турции. Решение приняла полиция Швеции после консультаций со Службой государственной безопасности страны (СЕПО), передает 8 февраля канал STV.

    По предварительной информации, священную для мусульман книгу должны были демонстративно уничтожить 9 февраля. Однако полиция отмечает, что не сможет гарантировать общественный порядок, поскольку повторная акция может привести к серьезным проблемам во внутренней безопасности страны.

    В Швеции и Дании Коран уже сжигали, даже с охраной полиции, что осложнило процесс расширения НАТО из-за возмущения Турции. А власти Финляндии заранее заявили, что в их стране подобное запрещено.

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    СтокгольмШвецияМусульманеКоранСожжение Корана
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