Полиция в Швеции запретила сжигать Коран, поскольку не сможет гарантировать безопасность

В Стокгольме запретили проводить новую акцию с сожжением Корана перед посольством Турции. Решение приняла полиция Швеции после консультаций со Службой государственной безопасности страны (СЕПО), передает 8 февраля канал STV.



По предварительной информации, священную для мусульман книгу должны были демонстративно уничтожить 9 февраля. Однако полиция отмечает, что не сможет гарантировать общественный порядок, поскольку повторная акция может привести к серьезным проблемам во внутренней безопасности страны.



В Швеции и Дании Коран уже сжигали, даже с охраной полиции, что осложнило процесс расширения НАТО из-за возмущения Турции. А власти Финляндии заранее заявили, что в их стране подобное запрещено.

