В Финляндии не станут сжигать Коран

Финская полиция заявила, что в стране не может пройти акция по сжиганию Корана, подобная той, что была недавно организована в Швеции. Об этом 30 января сообщают финские СМИ.

Такое мероприятие, уточнили в правоохранительных органах, нарушает критерии межрелигиозного мира. За такое в Финляндии наказывают. А сжигание священной книги одной из религиозных общин подпадает под этот критерий.

Также сегодня министр иностранных дел Пекка Хаависто назвал сожжение Корана «прискорбным случаем» и напомнил о том, что символические события имеют огромное значение.