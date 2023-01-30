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    В Финляндии не станут сжигать Коран

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    Финская полиция заявила, что в стране не может пройти акция по сжиганию Корана, подобная той, что была недавно организована в Швеции. Об этом 30 января сообщают финские СМИ.

    Такое мероприятие, уточнили в правоохранительных органах, нарушает критерии межрелигиозного мира. За такое в Финляндии наказывают. А сжигание священной книги одной из религиозных общин подпадает под этот критерий.

    Также сегодня министр иностранных дел Пекка Хаависто назвал сожжение Корана «прискорбным случаем» и напомнил о том, что символические события имеют огромное значение.

    В конце января ультраправый националист и скандинавский язычник Расмус Палудан, имеющий и шведское гражданство, сжег Коран в Копенгагене.

    «Фонтанка» публиковала интервью со шведом, который объяснил, почему в этом королевстве можно испепелить хоть Коран, хоть Библию, главное — не тыкать в личное.

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