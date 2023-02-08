Студентку СПбГУ арестовали в Латвии. Ей вменяют симпатию к иностранному государству

Рижский городской суд арестовал студентку СПбГУ и гражданку Латвии Татьяну Андриец. Об этом сообщили в партии «Русский союз Латвии» 8 февраля.
22-летней активистке предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Латвии: 81.1 («Помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики») и 84 («Нарушение санкций, установленных Советом Безопасности ООН»). Служба госбезопасности Латвии считает, что Андриец модерировала телеграм-канал «Балтийские антифашисты».
«Татьяне назначена мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Наши активисты сегодня были у здания суда, чтобы поддержать товарища, но заседание прошло в удаленном режиме», — добавили в партии.
Татьяну Андриец задержали 6 февраля в Риге. Девушка учится в СПбГУ, приехала домой на каникулы. Вуз обещал оказать ей юридическую поддержку.
Летом прошлого года Татьяну Андриец задерживали на митинге против сноса памятника Освободителям Риги.