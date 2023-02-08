Казахстан еще сильнее ужесточил правила для россиян и других иностранцев

Казахстан продолжает ужесточать режим для иностранцев. После отмены «визарана» теперь сделали жестче и правила оформления разрешения на временное и постоянное проживание (РВП и РПП) для иностранцев.



Как сообщили в пресс-службе МВД Казахстана 8 февраля, теперь для оформления РПП (необходимого для ВНЖ) обязательно нужен загранпаспорт (раньше достаточно было внутреннего паспорта), срок действия которого на момент подачи заявления не должен быть меньше полугода. Раньше важно было, чтобы он был просто не просроченным. А для получения РВП теперь нужно предоставлять нотариально заверенное согласие собственника жилья, его личное присутствие или же присутствие его представителя, действующего по доверенности.