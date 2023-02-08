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    Гособвинитель запросил для Фургала 23 года колонии

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    Прокурор запросил для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации заказных убийств, 23 года лишения свободы. Заседание, на котором обсуждается обвинительный вердикт присяжных, проходит 8 февраля в Люберецком горсуде.

    На прошлой неделе присяжные признали Фургала виновным в трех эпизодах убийств бизнесменов. Коллегия сочла, что его вина в убийстве Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольного доказана в полной мере.

    Фургала задержали и отправили в СИЗО в июле 2020 года. Следствие считает, что бывший губернатор был причастен к убийствам, происходившим в начале нулевых. Главу региона активно поддерживали жители Хабаровска, в городе проходили массовые несанкционированные акции с задержаниями. Дело Фургала стало настолько резонансным, что его прокомментировал сам Владимир Путин.

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