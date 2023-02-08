Число погибших в Турции и Сирии — уже около 7,5 тысячи человек. Мать и сына нашли живыми спустя 45 часов

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Число жертв двух землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш достигло в Турции 5 894 , 34 810 человек ранены. Об этом, как передаёт 8 февраля Anadolu, объявил вице-президент страны Фуат Октай. В сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка, по данным агентства, погибли более 1,6 тысячи человек. Таким образом, общее количество жертв оценивается примерно в 7,5 тысячи человек.



Президент Реджеп Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур и чрезвычайное положение в 10 провинциях сроком на три месяца. По подсчётам турецкого Управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD), в стране разрушены 5 775 зданий.



Среди погибших — голкипер «Йени Малатьяспор» Ахмет Эйюп Тюркаслан. Вместе с женой он оказался под завалами в Малатье. Её удалось спасти, передаёт местный портал NTV.

Турецкие газеты рассказывают также обнадёживающую историю из Адыямана, где спустя 45 часов после землетрясения из-под обломков вытащили живыми мальчика трех с половиной лет, а затем и его 38-летнюю мать. Их нашли по звукам. Оба госпитализированы, пишет TRT Haber.

Скриншот с www.ntv.com.tr Поделиться Поделиться





Это не единственный спасённый ребёнок за последние часы. Anadolu рассказывает ещё несколько подобных историй. В провинции Малатья, сильно пострадавшей от стихийного бедствия, спустя 35 часов из-под завалов извлекли 6-летнего мальчика, его брата и отца, а еще через 5 часов — 12-летнюю девочку. В Газиантепе через 40 часов удалось выйти на свободу двум супругам и их полуторагодовалым близнецам. В эпицентре землетрясений Кахраманмараше 42 часа провела под завалами и осталась жива 4-летняя девочка.

В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени — 7,7 балла, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. Регион продолжает трясти: было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6 баллов и 24 землетрясения от 5 до 6 баллов.

