Министр науки рассказал, что надо сделать со студентом, который написал диплом при помощи нейросети ChatGPT

Студента РГГУ, написавшего диплом при помощи нейросети ChatGPT, не нужно наказывать, а вузам стоит подумать об изменении подхода к проверке знаний у студентов. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает 8 февраля ТАСС.
«Никаких, я считаю, негативных последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность, на мой взгляд», — сказал глава ведомства.
Также Фальков считает, что сложившаяся ситуация показывает, что университетам надо перестраиваться. «Как минимум наталкивает на мысль, что надо менять подход к заданиям», — добавил министр науки и высшего образования.
Студент РГГУ защитил диплом, написанный нейросетью: как так получилось?
Студент московского РГГУ Александр Жадан написал диплом при помощи искусственного интеллекта, чат-бота ChatGPT, и успешно защитил его. На выполнение работы с использованием нейросети у парня суммарно ушло 23 часа — 15 на создание черновика и еще 9 на редактирование. Получилось не с первого раза: парень несколько раз менял вводные данные и обучал нейросеть. Выбранный метод написания Жадан объяснил тем, что не хотел платить за это деньги, а самому заниматься дипломом было лень.
Чат-бот сгенерировал 60 страниц диплома московскому студенту. Вузовская система «Антиплагиат» оценила выполненную работу как на 82 % оригинальную: минимальный порог для защиты был 70 %.
Подробности процесса создания диплома молодой человек рассказал в соцсетях. После этого многие пользователи начали осуждать студента. Один из них и вовсе пожаловался в РГГУ и попросил лишить Жадана диплома. В самом вузе «обнулять» работу не стали, но предложили в будущем заблокировать использование чат-бота нейросети ChatGPT для студентов. Причина — чат-бот способен негативно сказаться на обучении.
«Фонтанка» обратилась в чат-бот ChatGPT и попросила порассуждать о написанном при помощи нейросети дипломе, который студент Александр Жадан защитил на тройку. Мы получили взвешенные рассуждения о перспективах, опасениях и некоем «тревожном сигнале».