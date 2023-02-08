Министр науки рассказал, что надо сделать со студентом, который написал диплом при помощи нейросети ChatGPT

Студента РГГУ, написавшего диплом при помощи нейросети ChatGPT, не нужно наказывать, а вузам стоит подумать об изменении подхода к проверке знаний у студентов. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает 8 февраля ТАСС.

«Никаких, я считаю, негативных последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность, на мой взгляд», — сказал глава ведомства.

Также Фальков считает, что сложившаяся ситуация показывает, что университетам надо перестраиваться. «Как минимум наталкивает на мысль, что надо менять подход к заданиям», — добавил министр науки и высшего образования.