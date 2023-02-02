Есть и «тревожный сигнал». Чат-бот ChatGPT поделился с «Фонтанкой» мнением о написанном при помощи нейросети дипломе

«Фонтанка» обратилась в чат-бот ChatGPT и попросила порассуждать о написанном при помощи нейросети дипломе, который студент Александр Жадан защитил на «тройку». Мы получили взвешенные рассуждения о перспективах, опасениях и некоем «тревожном сигнале». «Студент РГГУ удивил всех, представив диплом, написанный нейросетью. Несмотря на ожидания, учебный комитет решил принять эту работу, признав ее значимым вкладом в область искусственного интеллекта. Это послужило символом нового направления в образовании, где технологии искусственного интеллекта используются в повседневной практике.

Недавнее принятие диплома, написанного ИИ-моделью, студентом, подчеркивает растущую интеграцию технологий ИИ в различные области общества, в том числе в образовании. Это развитие вызывает вопросы о роли и последствиях ИИ в академической среде.

С одной стороны, ИИ-модели имеют потенциал, чтобы существенно улучшить эффективность и точность задач, таких, как генерация текста и анализ данных. Это может привести к тому, что больше времени свободно для критического мышления, творчества и решения проблем, что позволит студентам сосредоточиться на высших навыках.