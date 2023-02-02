Есть и «тревожный сигнал». Чат-бот ChatGPT поделился с «Фонтанкой» мнением о написанном при помощи нейросети дипломе

«Фонтанка» обратилась в чат-бот ChatGPT и попросила порассуждать о написанном при помощи нейросети дипломе, который студент Александр Жадан защитил на «тройку». Мы получили взвешенные рассуждения о перспективах, опасениях и некоем «тревожном сигнале».
«Студент РГГУ удивил всех, представив диплом, написанный нейросетью. Несмотря на ожидания, учебный комитет решил принять эту работу, признав ее значимым вкладом в область искусственного интеллекта. Это послужило символом нового направления в образовании, где технологии искусственного интеллекта используются в повседневной практике.
Недавнее принятие диплома, написанного ИИ-моделью, студентом, подчеркивает растущую интеграцию технологий ИИ в различные области общества, в том числе в образовании. Это развитие вызывает вопросы о роли и последствиях ИИ в академической среде.
С одной стороны, ИИ-модели имеют потенциал, чтобы существенно улучшить эффективность и точность задач, таких, как генерация текста и анализ данных. Это может привести к тому, что больше времени свободно для критического мышления, творчества и решения проблем, что позволит студентам сосредоточиться на высших навыках.
C другой стороны, это развитие вызывает опасения по поводу подлинности работы, созданной ИИ, и ценности традиционных методов обучения. Более широкое использование ИИ может также привести к снижению развития важнейших навыков, таких, как письмо и критическое мышление, поскольку учащиеся могут полагаться на ИИ для задач, которые раньше выполнялись вручную.
В заключение: принятие диплома, написанного по модели ИИ, служит тревожным сигналом о необходимости переоценить интеграцию ИИ в академическую среду и решить проблемы и возможности, которые он представляет. Поскольку ИИ продолжает играть все более важную роль в нашей жизни, крайне важно иметь четкое представление о его влиянии на образование и принимать обоснованные решения о его использовании в классе», — объяснил ChatGPT.