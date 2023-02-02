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    Есть и «тревожный сигнал». Чат-бот ChatGPT поделился с «Фонтанкой» мнением о написанном при помощи нейросети дипломе

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    9 комментариев

    «Фонтанка» обратилась в чат-бот ChatGPT и попросила порассуждать о написанном при помощи нейросети дипломе, который студент Александр Жадан защитил на «тройку». Мы получили взвешенные рассуждения о перспективах, опасениях и некоем «тревожном сигнале».

    «Студент РГГУ удивил всех, представив диплом, написанный нейросетью. Несмотря на ожидания, учебный комитет решил принять эту работу, признав ее значимым вкладом в область искусственного интеллекта. Это послужило символом нового направления в образовании, где технологии искусственного интеллекта используются в повседневной практике.

    Недавнее принятие диплома, написанного ИИ-моделью, студентом, подчеркивает растущую интеграцию технологий ИИ в различные области общества, в том числе в образовании. Это развитие вызывает вопросы о роли и последствиях ИИ в академической среде.

    С одной стороны, ИИ-модели имеют потенциал, чтобы существенно улучшить эффективность и точность задач, таких, как генерация текста и анализ данных. Это может привести к тому, что больше времени свободно для критического мышления, творчества и решения проблем, что позволит студентам сосредоточиться на высших навыках.

    C другой стороны, это развитие вызывает опасения по поводу подлинности работы, созданной ИИ, и ценности традиционных методов обучения. Более широкое использование ИИ может также привести к снижению развития важнейших навыков, таких, как письмо и критическое мышление, поскольку учащиеся могут полагаться на ИИ для задач, которые раньше выполнялись вручную.

    В заключение: принятие диплома, написанного по модели ИИ, служит тревожным сигналом о необходимости переоценить интеграцию ИИ в академическую среду и решить проблемы и возможности, которые он представляет. Поскольку ИИ продолжает играть все более важную роль в нашей жизни, крайне важно иметь четкое представление о его влиянии на образование и принимать обоснованные решения о его использовании в классе», — объяснил ChatGPT.

    Недавно в соцсетях распространился рассказал студента РГГУ Александра Жадана, который применил нейросеть для написания и защиты диплома. По словам молодого человека, он не хотел платить за это деньги, а самому заниматься было лень. Поэтому он поручил написание чат-боту ChatGPT. Получилось не с первого раза, Жадан неоднократно ставил боту новые и новые задачи. В итоге на все ушло около 23 часов. Оригинальность составила 82%, за работу нейросети студент получил оценку «удовлетворительно».

    В вузе, узнав о применении нейросети, «обнулять» диплом не стали, но предложили в будущем заблокировать использование чат-бота нейросети GPT.

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    ДипломНейросетьРГГУ
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    Комментарии 9

    LED2202 Фев 2023 в 16:58
    Дно.
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