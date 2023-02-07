Сильнейшее за 40 лет землетрясение зафиксировано в штате Нью-Йорк

Самое сильное за последние 40 лет землетрясение случилось 6 февраля в северо-западной части штата Нью-Йорк, недалеко от Буффало (США). Его магнитуда составила 3,8, очаг залегал на глубине 1,86 мили, сообщает телеканал NBC со ссылкой на Геологическую службу США.



Толчки ощущались до Ниагарского водопада на севере и на юге до Орчард-парка. Серьёзных повреждений не зафиксировано.



«Мне казалось, что в мой дом в Баффало врезалась машина. Я вскочил с кровати», — рассказал исполнительный директор округа Эри Марк Полонкарц.



С 1983 года в регионе Западная Сенека произошло 24 землетрясения магнитудой более 2,5, например, в 1999 году в западной части Нью-Йорка — 3,8 балла, однако вчерашнее было самым сильным.

