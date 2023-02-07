Сильнейшее за 40 лет землетрясение зафиксировано в штате Нью-Йорк

Самое сильное за последние 40 лет землетрясение случилось 6 февраля в северо-западной части штата Нью-Йорк, недалеко от Буффало (США). Его магнитуда составила 3,8, очаг залегал на глубине 1,86 мили, сообщает телеканал NBC со ссылкой на Геологическую службу США.
Толчки ощущались до Ниагарского водопада на севере и на юге до Орчард-парка. Серьёзных повреждений не зафиксировано.
«Мне казалось, что в мой дом в Баффало врезалась машина. Я вскочил с кровати», — рассказал исполнительный директор округа Эри Марк Полонкарц.
С 1983 года в регионе Западная Сенека произошло 24 землетрясения магнитудой более 2,5, например, в 1999 году в западной части Нью-Йорка — 3,8 балла, однако вчерашнее было самым сильным.
В ночь на 6 февраля в Турции случилось разрушительное землетрясение магнитудой до 7,8. Затем толчки магнитудой 7,8 зафиксировали в центральной части страны в 13:24 мск, потом еще несколько десятков толков, в том числе минувшей ночью. Число жертв в Турции и Сирии достигло около 4,5 тысячи человек, пострадавших — почти 20 тысяч.