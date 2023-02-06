«С удовольствием вывели снегоуборочную технику». В комблаге рассказали о февральской уборке улиц

С началом февральских снегопадов «дорожные предприятия с удовольствием вывели снегоуборочную технику, которая слегка застоялась на базах», сообщили в комитете по благоустройству. С улиц Петербурга сейчас вывозят по 10 тысяч кубометров снега в сутки.



Как рассказали в ведомстве 6 февраля, на уборку магистралей, вывоз снега и защиту дорог от гололёда направили 834 машины. За порядком на тротуарах, остановках и подходах к социальным объектам следят более тысячи дворников. Дорожки в парках и садах чистят 932 человека.