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    По норме потеплеет. Главный синоптик рассказал, когда в Петербурге начнет расти средняя температура

    1995
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    В Петербурге заканчивается неделя с самой низкой нормой температуры воздуха. Она составляет минус 5,6 градуса. Понедельник, 6 февраля, — последний такой день.

    «Уже с завтрашнего дня не только световой день продолжит прибывать, но и среднее значение температуры воздуха, рассчитанное за период 1991–2020 годов, тоже станет медленно, по одной десятой в день, повышаться», — написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в телеграм-канале.

    Повышение нормы не означает, что с каждым днём будет становиться теплее, — «фактическая погода живёт своей жизнью», поэтому температура за окном то поднимается выше нормы, то опускается ниже её, отметил метеоролог.

    Александр Колесов также напомнил про очень холодный февраль 1956 года, когда 6 февраля в городе на Неве столбик термометра опустился до отметки в –35,2 градуса.

    «На сегодняшний день это второе значение температуры воздуха в Санкт-Петербурге с отметкой ниже –35 градусов. Ну а первое было 17 января 1940 года с температурой –35,6 градуса», — рассказал синоптик.

    Сейчас погоду в Петербурге определяет повышенное атмосферное давление, благодаря которому в городе сохраняется небольшой мороз. Однако циклоны, которые смещаются через Баренцево море, повлияют на погоду в городе. Вместе с западными потоками воздуха придёт оттепель.

    «На сегодняшний день есть перспективы, что эта оттепель будет непродолжительной и, самое главное, без экстремальных температур», — добавил Александр Колесов.

    В ближайшие дни в городе осадков будет мало, а температура воздуха будет держаться в пределах от –1 до –5 градусов.

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