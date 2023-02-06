По норме потеплеет. Главный синоптик рассказал, когда в Петербурге начнет расти средняя температура

В Петербурге заканчивается неделя с самой низкой нормой температуры воздуха. Она составляет минус 5,6 градуса. Понедельник, 6 февраля, — последний такой день.



«Уже с завтрашнего дня не только световой день продолжит прибывать, но и среднее значение температуры воздуха, рассчитанное за период 1991–2020 годов, тоже станет медленно, по одной десятой в день, повышаться», — написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в телеграм-канале.

Повышение нормы не означает, что с каждым днём будет становиться теплее, — «фактическая погода живёт своей жизнью», поэтому температура за окном то поднимается выше нормы, то опускается ниже её, отметил метеоролог.