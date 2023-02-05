Под Петербургом школьнику раздробило пальцы на уроке труда

Подростка с переломанными пальцами увезли в больницу со школьных занятий в Волховском районе Ленинградской области. Об этом 5 февраля пишет 47news.



Информация о травмированном в волховской гимназии ученике поступила в экстренные службы накануне около одиннадцати часов утра. По предварительным данным, 14-летний школьник пострадал, работая с циркулярной пилой на уроке труда.



Волховская городская прокуратура организовала проверку. Как уточнили в ведомстве, у мальчика сломаны два пальца. После оказания необходимой медпомощи его отпустили долечиваться дома.

