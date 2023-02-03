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    161.ru: Контуженый мобилизованный дошел до Ростовской области, где и был задержан

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    Пограничники в Ростовской области задержали 42-летнего мобилизованного, который пришел в регион из Донецкой народной республики. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По данным издания, задержанным оказался уроженец Приморского края — у него контузия. Мужчина жаловался на провалы в памяти и утверждал, что не помнит, как дошел до Ростовской области.

    Также, по словам собеседника, военный путается в показаниях, не помнит, где в последний раз дислоцировалось его подразделение. Ему оказали медицинскую помощь и задержали до выяснения обстоятельств.

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