    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, зап

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd70.04eur76.96

    Рэпер Yung Trappa найден мертвым в петербургской квартире

    10695
    20 комментариев

    Тело 27-летнего рэпера Yung Trappa (Владислава Ширяева) нашли в Адмиралтейском районе Петербурге утром 3 февраля. Как стало известно «Фонтанке», молодой человек умер в своей квартире на Дровяной улице.

    Смерть музыканта не носит криминальный характер. По словам собеседника «Фонтанки», Владислав Ширяев просто не проснулся. Следы наркотиков и каких-либо веществ в квартире не обнаружены.

    Yung Trappa вышел из-под ареста в конце 2022 года.

    Тогда у него истек предельный срок содержания. Ширяева отпустили под подписку о невыезе. Его дело должно было уже дойти до суда, но вернулось к следствию: прокуратура увидела необходимость допроса еще двух свидетелей.

    Под стражу Ширяева заключили 3 ноября 2021 года. Yung Trappa было предъявлено обвинение в изнасиловании и двух эпизодах насильственных действий сексуального характера. Последние были сопряжены, по версии следствия, с угрозой убийством.

    Заявление на рэпера написала 18-летняя студентка. Она заявила, что мужчина силой принудил ее к близости в коттедже в выборгском посёлке Подборовье. Ширяев утверждал, что все происходило не впервые и по обоюдному согласию. Позднее обвинение в отношении него было выдвинуто еще одной 18-летней девушкой. Она также была в коттедже.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РэперСмерть
    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 20

    26610722003 Фев 2023 в 18:56
    Наркота 100%
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close