Рэпер Yung Trappa найден мертвым в петербургской квартире

Тело 27-летнего рэпера Yung Trappa (Владислава Ширяева) нашли в Адмиралтейском районе Петербурге утром 3 февраля. Как стало известно «Фонтанке», молодой человек умер в своей квартире на Дровяной улице.
Смерть музыканта не носит криминальный характер. По словам собеседника «Фонтанки», Владислав Ширяев просто не проснулся. Следы наркотиков и каких-либо веществ в квартире не обнаружены.
Yung Trappa вышел из-под ареста в конце 2022 года.
Тогда у него истек предельный срок содержания. Ширяева отпустили под подписку о невыезе. Его дело должно было уже дойти до суда, но вернулось к следствию: прокуратура увидела необходимость допроса еще двух свидетелей.
Под стражу Ширяева заключили 3 ноября 2021 года. Yung Trappa было предъявлено обвинение в изнасиловании и двух эпизодах насильственных действий сексуального характера. Последние были сопряжены, по версии следствия, с угрозой убийством.
Заявление на рэпера написала 18-летняя студентка. Она заявила, что мужчина силой принудил ее к близости в коттедже в выборгском посёлке Подборовье. Ширяев утверждал, что все происходило не впервые и по обоюдному согласию. Позднее обвинение в отношении него было выдвинуто еще одной 18-летней девушкой. Она также была в коттедже.