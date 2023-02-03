Рэпер Yung Trappa найден мертвым в петербургской квартире

Тело 27-летнего рэпера Yung Trappa (Владислава Ширяева) нашли в Адмиралтейском районе Петербурге утром 3 февраля. Как стало известно «Фонтанке», молодой человек умер в своей квартире на Дровяной улице.



Смерть музыканта не носит криминальный характер. По словам собеседника «Фонтанки», Владислав Ширяев просто не проснулся. Следы наркотиков и каких-либо веществ в квартире не обнаружены.

Yung Trappa вышел из-под ареста в конце 2022 года.

Тогда у него истек предельный срок содержания. Ширяева отпустили под подписку о невыезе. Его дело должно было уже дойти до суда, но вернулось к следствию: прокуратура увидела необходимость допроса еще двух свидетелей.