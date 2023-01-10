Рэпер Yung Trappa вновь на свободе. Но пока не совсем

Рэпер Yung Trappa (по паспорту — Владислав Ширяев) из Петербурга вышел из-под ареста. Однако забыть про уголовное дело о сексуальном насилии не получится.



Как стало известно «Фонтанке», в конце прошлого года у Ширяева истек предельный срок содержания, и его отпустили под подписку о невыезде. Дело уже шло к суду, однако прокуратура вернула его следствию из-за необходимости найти и допросить еще двух свидетелей.



В соцсетях рэпер уже эмоционально похвастался, что дома и на свободе.