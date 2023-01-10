Рэпер Yung Trappa вновь на свободе. Но пока не совсем

Рэпер Yung Trappa (по паспорту — Владислав Ширяев) из Петербурга вышел из-под ареста. Однако забыть про уголовное дело о сексуальном насилии не получится.
Как стало известно «Фонтанке», в конце прошлого года у Ширяева истек предельный срок содержания, и его отпустили под подписку о невыезде. Дело уже шло к суду, однако прокуратура вернула его следствию из-за необходимости найти и допросить еще двух свидетелей.
В соцсетях рэпер уже эмоционально похвастался, что дома и на свободе.
Yung Trappa был заключен под стражу 3 ноября 2021 года решением Выборгского горсуда Ленобласти. «Фонтанка» писала, что ему было предъявлено обвинение в изнасиловании (ст. 131 УК) и двух эпизодах насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК), сопряжённых с угрозой убийством. Заявление на него написала 18-летняя студентка, которая рассказала, что музыкант якобы силой принудил её к близости в коттедже в выборгском посёлке Подборовье. Сам рэпер говорил, что все было по взаимному согласию и не впервые. Позднее обвинение против рэпера выдвинула ещё одна 18-летняя девушка, которая также была в коттедже.