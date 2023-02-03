В Петербурге восстановили работоспособность почти всех сайтов, на которые повлиял сбой

Работоспособность большинства городских информационных систем Петербурга восстановлена, потребуется еще немного времени, чтобы окончательно устранить последствия. Об этом 3 февраля сообщили в комитете по информатизации и связи.



«На текущий момент восстановлена работоспособность большинства информационных систем. Потерь данных нет. Однако процесс миграции на другие системы хранения занимает больше времени, чем прогнозировалось ранее», — добавили в Смольном.

Чиновники отмечают, что динамика восстановления высокая, в первую очередь специалисты вернули доступ к сайтам, которые имеют высокое социальное значение. Это системы МФЦ, здравоохранения, ЖКХ и ТЭК.