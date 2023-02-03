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    В Петербурге восстановили работоспособность почти всех сайтов, на которые повлиял сбой

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    Работоспособность большинства городских информационных систем Петербурга восстановлена, потребуется еще немного времени, чтобы окончательно устранить последствия. Об этом 3 февраля сообщили в комитете по информатизации и связи.

    «На текущий момент восстановлена работоспособность большинства информационных систем. Потерь данных нет. Однако процесс миграции на другие системы хранения занимает больше времени, чем прогнозировалось ранее», — добавили в Смольном.

    Чиновники отмечают, что динамика восстановления высокая, в первую очередь специалисты вернули доступ к сайтам, которые имеют высокое социальное значение. Это системы МФЦ, здравоохранения, ЖКХ и ТЭК.

    «Фонтанка» писала, что петербуржцы не могли зайти на «Горздрав» и на портал для электронных обращений, приложение «Яндекса» не показывало движение общественного транспорта. Не работали и другие сервисы, в частности, портал «Наш Санкт-Петербург». Кроме того, наблюдались сбои в оплате платных парковок — они связаны с проведением технических работ.

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