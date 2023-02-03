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    На чердаке в иркутской психбольнице нашли майнинговые фермы

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    Две майнинговые фермы найдены в психиатрической больнице № 2 в Иркутске. Оборудование было установлено на чердаке стационара. Об этом 3 февраля сообщается в Telegram-канале регионального главка полиции.

    Находка была сделана в ходе совместного рейда полиции, прокуратуры и сотрудников МЧС. Силовики изъяли боксы с 13 машинами для производства криптовалюты. Теперь специалистам предстоит посчитать ущерб, который майнеры нанесли государству, пользуясь электроэнергией в госучреждении.

    Похоже, в российском майнинге намечаются некоторые тенденции. В мае прошлого года руководство «Бутырки» заподозрили в производстве криптовалюты. Все из-за гигантских счетов на электричество. Ферма также была организована в психбольнице на территории изолятора.

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    Майнинг-фермаПсихбольницаТюрьма
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