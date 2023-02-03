На чердаке в иркутской психбольнице нашли майнинговые фермы

Две майнинговые фермы найдены в психиатрической больнице № 2 в Иркутске. Оборудование было установлено на чердаке стационара. Об этом 3 февраля сообщается в Telegram-канале регионального главка полиции.



Находка была сделана в ходе совместного рейда полиции, прокуратуры и сотрудников МЧС. Силовики изъяли боксы с 13 машинами для производства криптовалюты. Теперь специалистам предстоит посчитать ущерб, который майнеры нанесли государству, пользуясь электроэнергией в госучреждении.