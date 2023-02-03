На чердаке в иркутской психбольнице нашли майнинговые фермы

Две майнинговые фермы найдены в психиатрической больнице
Находка была сделана в ходе совместного рейда полиции, прокуратуры и сотрудников МЧС. Силовики изъяли боксы с 13 машинами для производства криптовалюты. Теперь специалистам предстоит посчитать ущерб, который майнеры нанесли государству, пользуясь электроэнергией в госучреждении.
Похоже, в российском майнинге намечаются некоторые тенденции. В мае прошлого года руководство «Бутырки» заподозрили в производстве криптовалюты. Все из-за гигантских счетов на электричество. Ферма также была организована в психбольнице на территории изолятора.