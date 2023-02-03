Под Петербургом задержали BMW, забитый мешками с наркотиками

Сотрудники ДПС вытащили счастливый билет, когда остановили на Гатчинском шоссе в районе поселка Тайцы BMW 528.

Задержание случилось около половины шестого вечера 1 февраля, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 февраля. В ходе осмотра автомобиля сотрудники дорожной полиции нашли в багажнике шесть мешков, в которых обычно перевозят строительным мусор. Однако в этих оказалось иное.



На 2 февраля эксперты обследовали содержимое одного из них и определили, что там находится 11,5 кг растительного наркотика. Все остальные также направлены на экспертизу.

