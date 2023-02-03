    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, ю-з

    756мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd70.04eur76.96

    Под Петербургом задержали BMW, забитый мешками с наркотиками

    6192
    10 комментариев

    Сотрудники ДПС вытащили счастливый билет, когда остановили на Гатчинском шоссе в районе поселка Тайцы BMW 528.

    Задержание случилось около половины шестого вечера 1 февраля, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 февраля. В ходе осмотра автомобиля сотрудники дорожной полиции нашли в багажнике шесть мешков, в которых обычно перевозят строительным мусор. Однако в этих оказалось иное.

    На 2 февраля эксперты обследовали содержимое одного из них и определили, что там находится 11,5 кг растительного наркотика. Все остальные также направлены на экспертизу.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НаркотикНаркотикиНаркотики в автомобиле
    ЛАЙК6
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close