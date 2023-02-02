Финская компания Saimaa Travel, возившая туристов в Выборг, заявила о банкротстве

Финская туристическая компания Saimaa Travel, специализирующаяся на турах и круизах по России, объявила о банкротстве. Соответствующее заявление было подано ею в суд. Об этом 2 февраля сообщают финские СМИ.



Согласно заявлению, характер деятельности фирмы — убыточный. Долги составили около 260 тыс. евро, а активы — 3 тыс. евро.



Saimaa Travel была основана в 1990-х годах. Среди прочего она предоставляла круизы от Саймы в Выборг.

В 2019 году компания заметила рост популярности круизов из Лаппеенранты в Россию. Ежедневно было до 500 бронирований.

