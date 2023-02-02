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    Финская компания Saimaa Travel, возившая туристов в Выборг, заявила о банкротстве

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    Финская туристическая компания Saimaa Travel, специализирующаяся на турах и круизах по России, объявила о банкротстве. Соответствующее заявление было подано ею в суд. Об этом 2 февраля сообщают финские СМИ.

    Согласно заявлению, характер деятельности фирмы — убыточный. Долги составили около 260 тыс. евро, а активы — 3 тыс. евро.

    Saimaa Travel была основана в 1990-х годах. Среди прочего она предоставляла круизы от Саймы в Выборг.
    В 2019 году компания заметила рост популярности круизов из Лаппеенранты в Россию. Ежедневно было до 500 бронирований.

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    БанкротствоSaimaa Travel
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