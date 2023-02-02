На Петровском острове начали строить коллектор, который избавит реку от сброса нечистот. Будут перекрывать движение

На Петровском острове в Петербурге началось строительство канализационного коллектора, который должен избавить Ждановку и Малую Неву от прямых стоков из местных новостроек. Закончить хотят за 2 года.
Как сообщает Смольный 2 февраля, идут работы «по разработке котлована камеры и креплению шпунтового ограждения, после чего специалисты приступят к проходке первого участка коллектора — тоннеля диаметром 1 200 мм». Всего же длина коллектора должна составить 1,9 км, его диаметр — от 800 до 1 500 мм. Кроме того, надо проложить 2,4 км сетей. Завершить все работы предполагается до конца 2024 года.
«Из-за территориальной обособленности и плотной застройки Петровского острова сети будут прокладывать преимущественно под проезжей частью. Ряд работ проведут с вынужденным ограничением автомобильного движения», — предупреждают чиновники.
Подрядчика Водоканал Санкт-Петербурга выбрал еще прошлым летом, это ООО СТС, стоимость — 1,8 млрд. Напомним, на Петровском острове исторически нет системы очистки сточных вод, так что канализация происходит через прямые выпуски в Малую Неву и Ждановку.