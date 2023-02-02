    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, ю-в

    751мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd70.12eur76.22

    На Петровском острове начали строить коллектор, который избавит реку от сброса нечистот. Будут перекрывать движение

    1225
    5 комментариев

    На Петровском острове в Петербурге началось строительство канализационного коллектора, который должен избавить Ждановку и Малую Неву от прямых стоков из местных новостроек. Закончить хотят за 2 года.

    Как сообщает Смольный 2 февраля, идут работы «по разработке котлована камеры и креплению шпунтового ограждения, после чего специалисты приступят к проходке первого участка коллектора — тоннеля диаметром 1 200 мм». Всего же длина коллектора должна составить 1,9 км, его диаметр — от 800 до 1 500 мм. Кроме того, надо проложить 2,4 км сетей. Завершить все работы предполагается до конца 2024 года.

    «Из-за территориальной обособленности и плотной застройки Петровского острова сети будут прокладывать преимущественно под проезжей частью. Ряд работ проведут с вынужденным ограничением автомобильного движения», — предупреждают чиновники.

    Подрядчика Водоканал Санкт-Петербурга выбрал еще прошлым летом, это ООО СТС, стоимость — 1,8 млрд. Напомним, на Петровском острове исторически нет системы очистки сточных вод, так что канализация происходит через прямые выпуски в Малую Неву и Ждановку.

    В 2020 году Водоканал заявил, что намерен переподключить остров к централизованной системе водоотведения, и заключил соглашение с застройщиками. Задача — увести выпуски в общую систему со 100-процентной очисткой. Конкурс на работы был объявлен в конце мая, тогда сообщали, что закончить работы надо к 31 июля 2024 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Петровский островКанализационный коллектор
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close