На Петровском острове начали строить коллектор, который избавит реку от сброса нечистот. Будут перекрывать движение

На Петровском острове в Петербурге началось строительство канализационного коллектора, который должен избавить Ждановку и Малую Неву от прямых стоков из местных новостроек. Закончить хотят за 2 года.



Как сообщает Смольный 2 февраля, идут работы «по разработке котлована камеры и креплению шпунтового ограждения, после чего специалисты приступят к проходке первого участка коллектора — тоннеля диаметром 1 200 мм». Всего же длина коллектора должна составить 1,9 км, его диаметр — от 800 до 1 500 мм. Кроме того, надо проложить 2,4 км сетей. Завершить все работы предполагается до конца 2024 года.