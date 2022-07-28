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    Стало известно, кто освободит Малую Неву и Ждановку от прямых стоков с Петровского острова

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    Водоканал Санкт-Петербурга определил подрядчика по строительству и реконструкцию канализации на Петровском острове с переключением выпусков. Задача — подключить территорию к общей системе, а не сливать все прямиком в реку.

    Протокол опубликован 28 июля. Согласно ему, единственную заявку подало ООО «Специализированное тоннельное строительство», неоднократно работавшее с Водоканалом. Ранее оно входило в холдинг Водоканалстрой, который возглавлял миллиардер Владимир Агиян. Сейчас СТС принадлежит Евгению Еселеву, совладельцу УК «Водоканалстрой».

    Контракт с компанией заключат по предложенной ей цене — 1,8 млрд рублей (незначительное снижение от максимальной).

    Сам конкурс был объявлен в конце мая. Закончить работы надо к 31 июля 2024 года. Напомним, на Петровском острове нет системы очистки сточных вод, так что канализация происходит через прямые выпуски в Малую Неву и Ждановку. В 2020 году Водоканал заявил, что намерен переподключить остров к централизованной системе водоотведения, и заключил соглашение с застройщиками. Задача — увести выпуски в общую систему со 100-процентной очисткой.

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