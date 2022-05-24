Петровский остров перестанет сливать нечистоты в реку. Водоканал строит канализацию

Водоканал Санкт-Петербурга объявил конкурс на строительство и реконструкцию сетей канализации по Петровскому острову с переключением выпусков. Начальная цена — почти 2 млрд рублей.
Документация опубликована 23 мая. Объем финансирования на 2022 год — 287 млн рублей, на 2023-й — 792 млн, на 2024-й — 768 млн. Закончить надо к 31 июля 2024 года.
О том, что Водоканал намерен переподключить канализацию Петровского острова к централизованной системе водоотведения, стало известно в 2020 году. Тогда предприятие даже заключило соответствующее соглашение с застройщиками, которые работают на этой территории, чтобы определить источники финансирования. Суть в том, чтобы увести выпуски в общую систему с последующей 100-процентной очисткой на Северной станции аэрации и обеспечить экологическую безопасность дельты Невы.
На Петровском острове исторически не оказалось системы очистки сточных вод, и канализация выходит через семь выпусков непосредственно в Малую Неву и Ждановку. Подробнее об этом в материале «Фонтанки».