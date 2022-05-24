    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 16

    5 м/с, сев

    761мм

    17%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.21eur60.39
    Что происходит на УкраинеНовые маршрутыСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Петровский остров перестанет сливать нечистоты в реку. Водоканал строит канализацию

    1150
    3 комментария

    Водоканал Санкт-Петербурга объявил конкурс на строительство и реконструкцию сетей канализации по Петровскому острову с переключением выпусков. Начальная цена — почти 2 млрд рублей.

    Документация опубликована 23 мая. Объем финансирования на 2022 год — 287 млн рублей, на 2023-й — 792 млн, на 2024-й — 768 млн. Закончить надо к 31 июля 2024 года.

    О том, что Водоканал намерен переподключить канализацию Петровского острова к централизованной системе водоотведения, стало известно в 2020 году. Тогда предприятие даже заключило соответствующее соглашение с застройщиками, которые работают на этой территории, чтобы определить источники финансирования. Суть в том, чтобы увести выпуски в общую систему с последующей 100-процентной очисткой на Северной станции аэрации и обеспечить экологическую безопасность дельты Невы.

    На Петровском острове исторически не оказалось системы очистки сточных вод, и канализация выходит через семь выпусков непосредственно в Малую Неву и Ждановку. Подробнее об этом в материале «Фонтанки».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    262255201
    А В.Матвиенко ещё в 2011 году ( программа "Сегодня " НТВ ) брехала " Я уверена, что уже в двенадцатом году в Неве можно будет абсолютно спокойно купаться , не будет уже никаких ограничений не на побережье Финского залива, не в Неве , потому что Нева перестанет полностью загрязняться "
    Shaloon_70
    В 2022 году сливать э... фекальные массы в реку? Дичь какая! Когда выдавали разрешения на застройку этот момент никого не волновал?
    266198421
    Ну и ну. Один из районов Северной столицы в 21 веке без канализации полноценной. Встали с колен по полной.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close