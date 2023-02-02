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    В Кремле ответили про переименование Волгограда в Сталинград: жители против

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    В Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград. Об этом 2 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он обратил внимание на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), где против высказались 67 процентов жителей города. Только 26 процентов поддержали бы прежнее название.

    Мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

    Накануне 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве дорожные знаки с названием «Волгоград» на время заменили на «Сталинград».

    2 февраля в городе проходят торжественные мероприятия, в которых примет участие президент Владимир Путин. Как сообщала пресс-служба Кремля, глава государства возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. После этого он выступит на торжественном концерте, встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

    Город-герой носит имя Сталинград девять дней в году: 2 февраля — в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 23 февраля — в День защитника Отечества, 8 мая — в День присвоения городу Волгограду почетного звания «город-герой», 9 мая — в День Победы, 22 июня — в День памяти и скорби, 2 сентября — в День окончания Второй мировой войны, 23 августа — в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией, 19 ноября — в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом и 9 декабря — в День Героев Отечества.

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