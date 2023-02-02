В Кремле ответили про переименование Волгограда в Сталинград: жители против

В Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград. Об этом 2 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Он обратил внимание на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), где против высказались 67 процентов жителей города. Только 26 процентов поддержали бы прежнее название.



Мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Накануне 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве дорожные знаки с названием «Волгоград» на время заменили на «Сталинград».