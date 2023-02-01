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    Reuters: США включат в военную помощь Украине ракеты большой дальности

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    Соединенные Штаты готовят новую партию военной помощи Украине на сумму около 2,2 млрд долларов. Об этом 1 февраля пишет агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

    По данным агентства, в пакет помощи могут впервые войти ракеты большой дальности GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км.

    25 января «Фонтанка» рассказывала, что США определились с военной техникой, которую отправят на Украину. Речь шла о 31 танке M1 Abrams и восьми ремонтно-эвакуационных бронемашинах M88.

    На следующий день заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что на складах в США нет необходимых танков Abrams для Киева, но он их все равно получит. Их предстоит закупить у производителей.

    Позже американский президент Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

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