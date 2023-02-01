«Аэрофлот» и Ространснадзор заявили, что работают над изменением правил провоза ручной клади

Авиакомпания «Аэрофлот» и Ространснадзор анонсировали работу над изменением правил провоза ручной клади и багажа в России. Об этом 1 февраля сообщает РИА Новости, ссылаясь на гендиректора компании Сергея Александровского и руководителя ведомства Виктора Басаргина.

По словам Александровского, изменения в федеральных авиационных правилах (ФАП) нужны в числе прочего для лоукостера «Победа», который входит в «Аэрофлот». Неоднозначность их трактования в части провоза багажа и ручной клади может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели компании и росту стоимости перевозки.