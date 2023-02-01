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    «Аэрофлот» и Ространснадзор заявили, что работают над изменением правил провоза ручной клади

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    Авиакомпания «Аэрофлот» и Ространснадзор анонсировали работу над изменением правил провоза ручной клади и багажа в России. Об этом 1 февраля сообщает РИА Новости, ссылаясь на гендиректора компании Сергея Александровского и руководителя ведомства Виктора Басаргина.

    По словам Александровского, изменения в федеральных авиационных правилах (ФАП) нужны в числе прочего для лоукостера «Победа», который входит в «Аэрофлот». Неоднозначность их трактования в части провоза багажа и ручной клади может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели компании и росту стоимости перевозки.

    Собеседник добавил, что если не сделать правила понятными в использовании во всех сегментах рынка пассажирских перевозок, это будет препятствовать развитию модели лоукост-перевозок.

    По его словам, лоукостер рассчитывал габариты ручной клади специально для Boeing 737–800, разделив общий объём багажных полок на общее количество посадочных мест с учётом компоновки 189 кресел и пассажирской загрузки свыше 90%.

    Виктор Басаргин в свою очередь отметил, что суть изменений заключается в том, чтобы обозначить в ФАП единые и понятные для всех параметры ручной клади, на которые могли бы ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе и лоукостеры.

    Напомним, в середине января стало известно, что «Победа» изменит правила провоза ручной клади после решения Верховного суда РФ. ВС пришёл к выводу, что норма габаритов ручной клади, допустимая к провозу на самолётах компании, ограничивает право пассажиров на провоз багажа без взимания дополнительной платы.

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