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    Вице-губернатор Линченко раскритиковал строительную группу Seven Suns и рекомендовал петербуржцам «не связывать с ней судьбу»

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    Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, курирующий строительную отрасль города, во вторник, 31 января, выступил с резкой критикой девелоперской компании Seven Suns из-за ее отказа строить и передавать в госсобственность социальные объекты.

    «У нас действительно достаточно серьезная проблема с группой компаний «Севен Санс» возникла, потому что они уже по факту нарушили взятые на себя обязательства по строительству большого количества социальных объектов в Санкт-Петербурге», — заявил Николай Линченко на пресс-конференции в «Интерфаксе».

    «Сегодня есть опасения по поводу строительства второй и последующих очередей проекта группы «Севен санс» «Светлый мир внутри» — в районе санатория «Дюны», Приморское шоссе, 41-й километр, — сказал вице-губернатор. — Даже первая очередь, введенная в эксплуатацию, сейчас не обеспечена социальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. И я на всякий случай предостерегаю горожан от того, чтобы связывать свою судьбу с данной девелоперской группой».

    В компании e. Development, которая возводит новые очереди квартала «Мир внутри», в ответ на это пояснили, что проект возводится как санаторно-курортное учреждение и не является жильем по законодательству. Однако при нем уже построено и еще планируется множество социально-досуговых объектов, включая детские и медицинские.

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    Комментарии 21

    своих не бросаем31 Янв 2023 в 16:30
    сентябрь 2022
    Пока скандальный застройщик Seven Suns Development Алексея Рыжкова пиарится на открытии соседских центров, его дольщики не вылезают из судов, пытаясь добиться долгожданных ключей от квартир. Тех самых, которые еще в 2018 году поступили на рынок по бросовым ценам ниже рынка. Задержки по сдаче в эксплуатацию уже превышают 6 месяцев.

    Официально Seven Suns Development — один из крупнейших застройщиков России (23 место), но в отраслевых каналах иначе, как «застройщик-горюшко» его не называют. Зато фаундер у них крутой — Алексей Рыжков учредитель еще порядка 30-ти компаний, так или иначе связанных с «Севен Санс». В своё время Алексею активно помогал отец – Петр Рыжков, – тоже не промах. Он с 1993 года возглавляет крупнейшую вологодскую строительную компанию “Горстройзаказчик“, владеет 70% долей в Вологодском заводе ЖБИИК и входит в состав совета директоров банка “Вологжанин”, не выпадая из рейтинга миллиардеров Петербурга.

    Однако семья Рыжковых и их детище Seven Suns куда больше знамениты судебными разборками, уголовными делами и скандалами вокруг объектов строительства и взаимоотношений с подрядчиками, кредиторами, да и самими покупателями.
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