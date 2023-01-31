Вице-губернатор Линченко раскритиковал строительную группу Seven Suns и рекомендовал петербуржцам «не связывать с ней судьбу»

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, курирующий строительную отрасль города, во вторник, 31 января, выступил с резкой критикой девелоперской компании Seven Suns из-за ее отказа строить и передавать в госсобственность социальные объекты.
«У нас действительно достаточно серьезная проблема с группой компаний «Севен Санс» возникла, потому что они уже по факту нарушили взятые на себя обязательства по строительству большого количества социальных объектов в Санкт-Петербурге», — заявил Николай Линченко на пресс-конференции в «Интерфаксе».
«Сегодня есть опасения по поводу строительства второй и последующих очередей проекта группы «Севен санс» «Светлый мир внутри» — в районе санатория «Дюны», Приморское шоссе, 41-й километр, — сказал вице-губернатор. — Даже первая очередь, введенная в эксплуатацию, сейчас не обеспечена социальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. И я на всякий случай предостерегаю горожан от того, чтобы связывать свою судьбу с данной девелоперской группой».
В компании e. Development, которая возводит новые очереди квартала «Мир внутри», в ответ на это пояснили, что проект возводится как санаторно-курортное учреждение и не является жильем по законодательству. Однако при нем уже построено и еще планируется множество социально-досуговых объектов, включая детские и медицинские.