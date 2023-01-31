В Екатеринбурге СК ищет виновных в смерти девочки, зацепившейся шарфом за горку

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после смерти девочки, которая пострадала на прогулке в детском саду. Трехлетняя малышка каталась с горки, застряла в ограждении и зацепилась шарфом, который придушил ее. Случившееся квалифицировали как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей ( ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщает 31 января Следственный комитет Свердловской области.



Инцидент произошел еще 25 января. Застрявшего на горке ребенка недосчитались при общем сборе детей в группу. На место вызвали скорую помощь, девочку госпитализировали, но спасти ее не удалось.

