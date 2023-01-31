    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -5

    4 м/с, зап

    737мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd69.59eur75.78

    В Екатеринбурге СК ищет виновных в смерти девочки, зацепившейся шарфом за горку

    2728
    2 комментария

    В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после смерти девочки, которая пострадала на прогулке в детском саду. Трехлетняя малышка каталась с горки, застряла в ограждении и зацепилась шарфом, который придушил ее. Случившееся квалифицировали как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщает 31 января Следственный комитет Свердловской области.

    Инцидент произошел еще 25 января. Застрявшего на горке ребенка недосчитались при общем сборе детей в группу. На место вызвали скорую помощь, девочку госпитализировали, но спасти ее не удалось.

    Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребёнка. Следователи допрашивают родственников ребёнка, сотрудников детского сада и медицинских работников.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЕкатеринбургДетский садРебенок погибСмертельные травмы
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close