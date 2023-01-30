Ручная работа. В Теплосети рассказали, когда закончится ремонт на Бассейной

Четыре аварийно-ремонтные бригады работают в Московском районе, где ночью прорвало трубу и просел асфальт.



Как сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Петербурга» 30 января, у дома 23 сейчас чинят коммуникации 20 человек и пять единиц техники. Восстановление трубы осложняется тем, что рядом с трубой проходит множество коммуникаций, поэтому земляные работы проводят ручным способом.



Завершить их в компании обещают к трем ночи 31 января.



Прорыв на Бассейной улице произошел ночью. Кипяток размыл грунт, и асфальт, на котором были припаркованы машины, просел. В промоину угодили две из них. Пострадал местный житель. Скорая увезла его в больницу, но после оказания медицинской помощи он уехал домой.

