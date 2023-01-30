Мужчина оказался в кипятке на месте прорыва трубы на Бассейной улице

Скорая увезла с места дефекта на Бассейной улице пострадавшего мужчину.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть» 30 января, петербуржца увезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Однако после осмотра и оказания первой медицинской помощи мужчина от госпитализации отказался. Сейчас пострадавший находится дома.
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Теплосеть планирует оказывать ему помощь в лечении и реабилитации.
Прорыв у дома 23 по Бассейной улице произошел ночью. Кипяток размыл грунт, и в одном месте просел асфальт. В промоину попали две машины. Как это выглядело, смотрите на «Фонтанке».