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    Мужчина оказался в кипятке на месте прорыва трубы на Бассейной улице

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    Скорая увезла с места дефекта на Бассейной улице пострадавшего мужчину.

    Фото: читатель «Фонтанки» Павел
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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть» 30 января, петербуржца увезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Однако после осмотра и оказания первой медицинской помощи мужчина от госпитализации отказался. Сейчас пострадавший находится дома.

    читатель «Фонтанки»

    Теплосеть планирует оказывать ему помощь в лечении и реабилитации.

    Прорыв у дома 23 по Бассейной улице произошел ночью. Кипяток размыл грунт, и в одном месте просел асфальт. В промоину попали две машины. Как это выглядело, смотрите на «Фонтанке».

    Фото: читатель «Фонтанки» Павел

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