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    На Бассейной размыло грунт, в провал соскользнули машины

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    На Бассейной улице, 23 (Московский район Петербурга), 30 января устраняют последствия технологического нарушения на трубопроводе. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

    Водоснабжение и подача тепла потребителям производятся в штатном режиме. Работы планируют закончить до 14 часов.

    «В зоне дефекта оказались припаркованы несколько автомобилей. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — отмечают в компании.

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    На кадрах очевидцев в группе «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что вода вытекла на поверхность, в воздухе плотный пар. Грунт просел на месте стоянки машин, и два автомобиля начали уходить в промыв. «Улица и двор залиты кипятком. Улица перекрыта, залило машины», — рассказывает читатель «Фонтанки» Всеволод. «Сначала там просто стояла аварийная машина, а потом услышали [такой] хлопок, что тряска почувствовалась в квартире», — рассказывают очевидцы в «ДТП и ЧП».

    Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

    Люди не пострадали, подчёркивают в «Теплосети» и напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность таких мест нужно избегать.

    Фото: «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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