«Автовозы едут и едут». На смену европейским брендам пришли «праворульки» из Японии

Фото: скрин В Дороге Поделиться Поделиться





Вы скорее всего уже забыли, а молодежь и не застала, как еще не так давно по Петербургу гоняли в больших количествах на праворульных иномарках. Когда чуть ли не в каждом дворе появилось по пять официальных автосалонов, диковину предали забвению. Но сейчас на рынке острый дефицит уже не то, что новых, но и подержанных — за приличную цену — машин, и в сегменте праворульных автомобилей снова горячо.



В Петербурге за год их стало больше почти в 2,5 раза: с 2021 года количество «праворулек» выросло с 742 до 1 756 в 2022-м, рассказали «Фонтанке» в системе «Электронные паспорта», которая фиксирует все регистрации автомобилей по всей стране.



Вместе с тем, избалованный хорошим Петербург пока остается на периферии огромного потока японских машин с правым рулем, хлынувшего через местные аукционы на паромах на наш Дальний Восток.

Широким потоком

Таможенная статистика демонстрирует довольно устойчивый интерес российских покупателей к автомобилям из Японии на протяжении двух прошлых лет, когда на фоне глобального дефицита комплектующих российским водителям стало недоставать сперва новых автомобилей, а затем подержанные настолько пошли в рост, что при определенных условиях оказывались даже дороже новых. Именно тогда в России вспомнили про почти бездонный рынок подержанных машин из Японии.



Народная молва приписывает им сверхнадежность, повышенное качество и «неубиваемость». Правый руль из недостатка превращался в плюс за счет более низкой цены по сравнению с германскими аукционами. Ну и плюс, не особо сейчас в ту Германию наездишься.

Если в 2021-м в Россию завезли 227 тысяч «праворулек», то в 2022 — 221 тысячу. Уверенную динамику пошатнули геополитические события — с мая по июль 2022-го относительно минувшего периода поставки заметно сократились, но уже к августу объемы поступлений вернулись и лихо переплюнули прошлогодние показатели. Так, декабрь-к-декабрю получилось сразу +40 %. Не помешал даже введенный с апреля 2022 года запрет на экспорт в Россию дорогих машин. С мая как отрубило поставки мощных дизельных и бензиновых машин с объемом двигателя больше 3 000 см3 (в первую очередь популярных у нас Toyota Land Cruiser). Но зато у средне- и малолитражек объемы очень заметно росли.



Следует оговориться. Эти данные — от статистического ведомства Японии. Они сильно отличаются от того, как этот поток видела российская таможня. К примеру, по итогам 2021 года в товарной номенклатуре 8703 (легковые автомобили), ФТС увидела всего 64 тысячи единиц. Куда в тот год делись 227 тысяч оформленных на японской таможне и погруженных на паромы машин, — большая загадка. Возможно, разгадку или хотя бы направление мыслей следует искать в другом таможенном коде — 8707 (кузова от легковых автомобилей). В них тоже колоссальное расхождение в японской и нашей статистике. У нас их за год оформили 54 тысячи. У них — 168. Не тысяч, а штук. Что-то такое на тех паромах происходило, из-за чего с виду нормальные машины (в среднем по 8–12 тыс. долларов за штуку) превращались лишь в кузова,и в российскую статистику ввезенных из Японии автомобилей не входили.



Не меньшая странность — с гибридами и электромобилями. Они проходят отдельными кодами, и японская таможня показывает какое-то невероятное их количество, отправленное в Россию: 54 и 6,5 тысяч соответственно. Ничего похожего даже приблизительно у нас не фиксируется ни в ФТС, ни в сервисах по госрегистрации машин. Таможня видит лишь около 6 тысяч японских подержанных гибридов и пару сотен «чистых» электромобилей, а на всю страну на онлайн-досках объявлений сейчас в продаже лишь 14 тысяч гибридов, привезенных далеко не только из Японии (больше всего — из Германии). Так что как в истории с обычными бензиновыми машинами, расхождения в статистике не получится объяснить повышенным количеством регистрируемых «кузовов». Остается уповать лишь на какие-то их собственные, японские сделки со статистикой.



Курсовая разница

Очень сильно на руку бизнесу по импорту подержанных «японок» сыграл сильный рубль. За счет этого российские импортеры смогли позволить себе на японских аукционах брать более дорогие машины в йенах, а в переводе на рубли — экономить. К примеру, самый популярный тип машины из Японии — бензиновые до 1500 м3 — в январе 2022 года в среднем декларировались по цене в 666,3 тыс. йен, что на наши с тогдашним курсом выходило 446 тысяч. А уже в июле, когда рубль резко подорожал, средняя машина в этой категории приходила к нам в йенах — по 843 тысячи, а в рублях это было всего 320 тысяч.



Инфографика

Стало больше и объявлений о продаже японских «праворулек» с пробегом. На сегодняшний день в Петербурге опубликовано 700 предложений, хотя годом ранее их было в 1,5 раза меньше, всего 500. По всей России цифра выглядит более внушительной — 55 тысяч в этом году в сравнении с 40 тыс. в прошлом, подсчитали на «Авито Авто».

Средняя цена праворульных автомобилей с пробегом в возрасте до 2 лет в Санкт-Петербурге в январе 2023 года, по данным Авито Авто, составила 3,050 млн рублей, в возрасте от 2 до 6 лет — 1,4 млн рублей, от 7 до 13 лет — ровно миллион, старше 14 лет — 0,37 млн.



Возврат интереса к праворульным иномаркам вполне объясним. С уходом европейских брендов и с паузой в продажах японского автопрома, выбор у российского потребителя сузился до отечественных Lada Granta и Lada Vesta, или китайских Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion.

И тут пришли на помощь зеркальные копии привычных «японцев» и «европейцев». Управлять «праворучкой» несколько неудобно, зато за приемлемую цену покупатель получает полноценный бренд, пусть и с изюминкой.

Более того, уже прямо сейчас можно купить автомобиль 2023 года выпуска. На одной только интернет-площадке Avito «Фонтанка» нашла 27 свежайших машин с минимальным пробегом. Тут и двухлитровая Honda Civic 11 поколения с пробегом 3 тыс. км, и 2,7 литровый Toyota Land Cruiser Prado рестайлинг 2 с пробегом всего 100 км. А еще Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru и даже известный только знатокам тупоносый Daihatsu. И все — по приемлемым ценам. К примеру, Subaru Forester Sport обойдется в 2,4 миллиона, тогда как в салоне Петербурга машину 2022 года отдадут за 4,6 млн. Honda Civic можно взять за 1,6 миллиона, культовый Land Cruiser — за докризисные 4,1 млн.



Сюрприз из Японии

Кроме правого руля, во всем этом великолепии есть еще ложка дегтя, и даже не одна.

Во-первых, физически автомобиль находится на территории Японии, и пощупать/покрутить в салоне получится только после покупки. Чтобы приобрести автомобиль, нужно заключить с компанией-продавцом договор поставки, внести 80 % его стоимости, куда входит оплата машины и ее доставка из Японии до Владивостока, по срокам это 25–30 дней. После поставки машины, ее в течение недели растаможивают, затем клиент платит оставшиеся 20 %, забирает ПТС и счастливый уезжает. Или заказывает доставку до места жительства — до Петербурга услуга обойдется ориентировочно в 150 тысяч.

Во-вторых, судьба многих покупаемых в Японии машин печальна, она-то и сбивает цену, и откладывает неизгладимый отпечаток на дальнейшую эксплуатацию автомобиля.



К примеру, красавица Honda Civic с красным салоном — самый настоящий «топляк». Впрочем, продавцы эту информацию и не утаивают.

— Машина попала в затопление в соленую воду. Хозяин ее списал, получил страховую выплату. Страховая компания сделала химчистку салона и выставила машину на продажу. Ни вовнутрь не залезали, ни по электронике ничего не меняли. Если не проверить электрику, есть опасность возгорания. По факту вам в него еще много придется вложить, поэтому цена такая низкая. В этой комплектации машина с аукциона в районе 3 миллионов стоит. «Топляки» это серьезная вещь, не то, что после ДТП, — рассказали «Фонтанке» продавцы в салоне во Владивостоке.

Низкая цена на праворульки в объявлениях, конечно, радует глаз, но если не терять критического подхода и внимательно читать текст, в доброй половине случаев выяснится, что автомобиль на учете в РФ не стоит. Колоссальных трат это за собой не тянет — постановка на учет в 2023 году уложится в сумму порядка 3 тысяч рублей (это, разумеется, без пошлины и таможенного НДС). Но если этого не сделать, через 10 дней подпортит нервы штраф — от 1,5 до 2 тыс. руб.



Автомобилей 2022 года выпуска «Фонтанка» нашла на Avito еще больше — 529 объявлений. Подавляющее большинство продают через салоны в Хабаровске и Владивостоке, есть горстка и на «большой земле»: 4 объявления в Москве, 2 в Саратове, три в Петербурге, но только в одном из них — японская Toyota Corolla Cross с пробегом 1,3 тыс. км.



— Toyota Corolla куплена в Японии на аукционе, сейчас она во Владивостоке. Так мы строительной техникой занимаемся, решили с машинами попробовать. Пять брали, три уже продали,- говорит автор объявления, житель Владивостока.

В Японии Toyota Corolla обошлась ему в 1,5 миллиона рублей в пересчете на йены, еще 800 тысяч рублей пришлось отдать за растаможку. Доставить автомобиль из Владивостока в Петербург можно автовозом или по железной дороге, услуга обойдется в 70 и 90 тысяч рублей соответственно.



— Конкуренция большая, из Японии в очень большом количестве машины погнали. Автовозы просто партиями на запад едут и едут. Другого-то автопрома нет, — объясняет владивостокчанин.

Походи по рынку

Выбор среди машин 2022 года рождения внушительный. Кроме «японцев», есть под заказ Land Rover по цене от 5 до 19 миллионов рублей в зависимости от модели, Mercedes-Benz GLE-класс Coupe с пробегом 5,5 тыс. км за 9,6 млн, и Volvo V60 Cross Country с пробегом в 7 тыс. км за 2,2 млн.

Чем старше машина, тем приятнее цена. И даже если речь идет всего лишь о 2022 годе выпуска. Toyota Land Cruiser Prado рестайлинг 2 (2,7 литровый, пробег 2 тыс. км) 2022 года можно заказать во Владивостоке за 2,8 миллиона рублей.

Еще больше выбор автомобилей 2019 года. Среди 3,7 тысяч объявлений «Фонтанка» обнаружила всяческого рода изыски: кроме всего прочего, к уже названным можно смело добавить Alfa Romeo, BMW, Citroen, Ford, Jaguar, Volkswagen, и даже Tesla. Повально все модели — под заказ у дилеров во Владивостоке, Красноярске и Новосибирске.



Ну и, безусловно, пробег — важный маркер в ценообразовании авто. Хотя у машины, которую везут из Японии, львиную долю стоимости составляет таможенная пошлина, размер которой зависит от года выпуска автомобиля и характеристик двигателя, и таможенный НДС, он прямо пропорционален стоимости транспортного средства.

Причем за новые автомобили (не старше трех лет) и «непроходные» (старше пяти лет) заплатить придется больше, чем за проходные, чей возраст укладывается в диапазон от 3 до 5 лет.



— Новые машины таможатся от покупочной стоимости, если она в хорошем состоянии, у нее и таможенный платеж будет достаточно высокий. Если непроходная машина, таможенный платеж составляет 48 % от стоимости, это 2021 — 2023 год. Проходные — с марта 2018, 2019 год полностью, и первые два месяца 2020 года, — это проходная льготная таможня. На «топляк» Honda Civic «голый» таможенный платеж вышел в районе 410–420 тысяч, — рассказали дилеры в автосалоне Владивостока.

