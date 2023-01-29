Петербургу грозит липкий снег: объявлен желтый уровень опасности

Желтый уровень опасности объявлен в Петербурге из-за резкого ухудшения погоды, которое ожидается в понедельник, 30 января.



Как сообщили в Смольном в своём Telegram-канале, в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду: 30 января, уже с 8 утра, ожидается сильный ветер.

Местами порывы могут достигать 15–18 метров в секунду. При этом ожидаются гололедно-изморозевые отложения и налипание мокрого снега.

О крайне ветреном дне предупредили и в МЧС: Петербург ждут снег и оттепель.