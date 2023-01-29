Смотрите, чтобы не унесло. МЧС предупреждает о крайне ветреном дне

Жителей Петербурга предупреждают о серьезном усилении ветра в начале рабочей недели. Об этом сообщает городское управление МЧС.
Сила ветра 30 января будет достигать 18 метров в секунду, говорят в ведомстве, опираясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
О непогоде предупредил и главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Перспективы погоды с плюсовыми значениями в дальнейшем все время видны»
Александр Колесов
По его словам, неделя в Петербурге начнется со снега и оттепели. Дальнейший прогноз также неутешителен: в городе ненадолго похолодает, но устояться зима пока не сможет.