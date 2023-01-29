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    Смотрите, чтобы не унесло. МЧС предупреждает о крайне ветреном дне

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    Жителей Петербурга предупреждают о серьезном усилении ветра в начале рабочей недели. Об этом сообщает городское управление МЧС.

    Сила ветра 30 января будет достигать 18 метров в секунду, говорят в ведомстве, опираясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

    О непогоде предупредил и главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «Перспективы погоды с плюсовыми значениями в дальнейшем все время видны»
    Александр Колесов

    По его словам, неделя в Петербурге начнется со снега и оттепели. Дальнейший прогноз также неутешителен: в городе ненадолго похолодает, но устояться зима пока не сможет.

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