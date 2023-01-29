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    Погода будет ненастной. Главный синоптик Петербурга предупредил о «плюсовых» перспективах

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    Рабочая неделя в Петербурге начнется с ненастья. Циклон выходит из Северной Атлантики в Скандинавии и надвигается на город.

    «Уже предстоящей ночью он принесет нам ветреную погоду со снегом, мокрым снегом и оттепелью», – рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов 29 января в своем телеграм-канале.

    С неба посыпется мокрый снег, но растает он не сразу. Зато на дорогах, по словам синоптика, будет «очень скользко». Ночью будет немного выше нуля, а днем потеплеет до плюс 2: «При такой температуре днем в Санкт Петербурге и на западе Ленинградской области мокрый снег будет с дождем».

    Александр Колесов отметил, что новая оттепель надолго не задержится – уже во вторник, 31 января, в Петербурге снова похолодает. Однако, отдаленные прогнозы пока не дают надежды на то, что зима устоится: «Еще раз надо отметить, что перспективы погоды с плюсовыми значениями в дальнейшем все время видны», – отметил главный синоптик города.

    Напомним, что, согласно прогнозам, снег в городе начнет идти во второй половине дня воскресенья.

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    ЗимаОттепельПогодаАлександр Колесов
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