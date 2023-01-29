Погода будет ненастной. Главный синоптик Петербурга предупредил о «плюсовых» перспективах

Рабочая неделя в Петербурге начнется с ненастья. Циклон выходит из Северной Атлантики в Скандинавии и надвигается на город.



«Уже предстоящей ночью он принесет нам ветреную погоду со снегом, мокрым снегом и оттепелью», – рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов 29 января в своем телеграм-канале.

С неба посыпется мокрый снег, но растает он не сразу. Зато на дорогах, по словам синоптика, будет «очень скользко». Ночью будет немного выше нуля, а днем потеплеет до плюс 2: «При такой температуре днем в Санкт Петербурге и на западе Ленинградской области мокрый снег будет с дождем».