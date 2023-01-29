На периферии циклона. В Петербурге снова теплеет и немного снежно

Облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Холодно при этом не будет — таков прогноз синоптиков на 29 января.



Самое холодное значение температуры — до минус 5 градусов ночью. Днем колебания составят от минус 1 до плюс 1 градуса, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Петербург находится на теплой периферии обширного циклона с центром на севере Скандинавии, объяснил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.

«Он сформирует в регионе облачную погоду, местами пройдёт небольшой снег, в отдельных районах мокрый снег», — говорит специалист. Осадки пройдут утром и вечером, а дороги окажутся скользкими.