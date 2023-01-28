«Прилагаем общие усилия, чтобы начать производство». Топ-менеджер Hyundai Motor прокомментировал будущее компании в России

Корейский концерн Hyundai находится в диалоге с Минпромторгом и правительством Петербурга о том, как возобновить работу петербургского завода. Об этом заявил директор департамента закупок Hyundai Motor Чон Хёнчхоль в ходе встречи со студентами Образовательного центра корейского языка и культуры Института им. короля Седжона в Санкт-Петербурге 28 января, передает корреспондент «Фонтанки».
«Я люблю Россию, Россия любит нас, в том числе в лице Министерства промышленности и торговли», — сказал он, отвечая на вопрос о будущем Hyundai в России.
«Мы находимся в каждодневном поиске, как начать работу», — подчеркнул топ-менеджер.
По его словам, городское правительство тоже «дорожит работой предприятия»: «Прилагаем общие усилия, чтоб начать производство», — сказал Чон Хёнчхоль.
Он добавил, что сейчас сам завод и его поставщики работают в ограниченном режиме, чтобы производить комплектующие для обслуживания проданных автомобилей.
Завод Hyundai находится в простое с марта 2022 года. Ранее корейская пресса сообщала, что руководство изучает различные варианты, в том числе продажу. Предприятие ранее выпускало автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Мощность составляла более 200 тысяч автомобилей в год, на нём работало около 2,2 тысячи человек. На этой неделе стало известно, что площадка завода в Шушарах может стать образовательным центром.
По словам Чон Хёнчхоля, сама Hyundai не участвует в проекте, а лишь предоставляет площади.