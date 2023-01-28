«Прилагаем общие усилия, чтобы начать производство». Топ-менеджер Hyundai Motor прокомментировал будущее компании в России

Корейский концерн Hyundai находится в диалоге с Минпромторгом и правительством Петербурга о том, как возобновить работу петербургского завода. Об этом заявил директор департамента закупок Hyundai Motor Чон Хёнчхоль в ходе встречи со студентами Образовательного центра корейского языка и культуры Института им. короля Седжона в Санкт-Петербурге 28 января, передает корреспондент «Фонтанки».



«Я люблю Россию, Россия любит нас, в том числе в лице Министерства промышленности и торговли», — сказал он, отвечая на вопрос о будущем Hyundai в России.