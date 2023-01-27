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    Петербургский активист не смог оспорить наказание за обидный для полицейских плакат, но все же был освобожден

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    Петербургский активист Павел Иванкин подал апелляцию на приговор за пикет, который он устроил с оскорбительным для полицейских плакатом. Суд ему отказал, но от наказания фигуранта все же освободили.

    Защита Иванкина заявила, что суд нарушил уголовно-процессуальные нормы, сообщает 27 января объединенная пресс-служба городских судов. Адвокат утверждал, что активист не оскорблял представителей власти, и просил отменить приговор.

    Куйбышевский райсуд приговор менять не стал, но от наказания Иванкина освободил — истек срок давности. Ранее активист получил полгода исправительных работ условно с таким же испытательным сроком и удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Также с него взыскали по 10 тысяч рублей в пользу троих потерпевших.

    Как писала «Фонтанка», два года назад Иванкин вышел на одиночный пикет у Гостиного двора. Он держал плакат с нелицеприятным отзывом о полицейских, в котором фигурировал синоним слова «фекалии». Его признали виновным в оскорблении представителей власти.

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