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    Песков рассказал про помилование заключенных, которые участвуют в боевых действиях

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    Заключенные, которые отправляются участвовать в боевых действиях, по закону проходят процедуру помилования. Об этом 27 января сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина в ответ на просьбу прокомментировать заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о помиловании главой государства заключенных, служащих по контракту.

    По словам Дмитрия Пескова, о соответствующих указах он говорить не может, поскольку они с различными грифами секретности, пишет ТАСС. Но заверил, что процедура помилования проходит в строгом соответствии с российским законодательством.

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