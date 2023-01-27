Песков рассказал про помилование заключенных, которые участвуют в боевых действиях

Заключенные, которые отправляются участвовать в боевых действиях, по закону проходят процедуру помилования. Об этом 27 января сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина в ответ на просьбу прокомментировать заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о помиловании главой государства заключенных, служащих по контракту.



По словам Дмитрия Пескова, о соответствующих указах он говорить не может, поскольку они с различными грифами секретности, пишет ТАСС. Но заверил, что процедура помилования проходит в строгом соответствии с российским законодательством.

