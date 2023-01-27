Из окон — и врассыпную. На Васильевском показали ночной побег от полиции

Беспокойным выдалось завершение дня на острове Декабристов в Василеостровском районе Петербурга: одни работали, другие спасались, третьи наблюдали.
«Облаву» показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в ночь на 27 января. Судя по всему, на строительную площадку на Уральской улице с миграционным рейдом нагрянули полицейские. Гости вызвали переполох.
Перспектива проверки документов лишила сна рабочих и некоторых местных жителей, увлечённых развернувшимся под окнами действом.
Из бытовок инстинктивно рванули врассыпную. Со слов автора видео, спешили так, что забывали про двери и не успевали одеться. Побег, вероятно, был обречён. Как говорят, полицейские поджидали со всех сторон — насчитали семь автомобилей.