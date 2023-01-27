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    Из окон — и врассыпную. На Васильевском показали ночной побег от полиции

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    Беспокойным выдалось завершение дня на острове Декабристов в Василеостровском районе Петербурга: одни работали, другие спасались, третьи наблюдали.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    «Облаву» показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в ночь на 27 января. Судя по всему, на строительную площадку на Уральской улице с миграционным рейдом нагрянули полицейские. Гости вызвали переполох.

    Перспектива проверки документов лишила сна рабочих и некоторых местных жителей, увлечённых развернувшимся под окнами действом.

    Из бытовок инстинктивно рванули врассыпную. Со слов автора видео, спешили так, что забывали про двери и не успевали одеться. Побег, вероятно, был обречён. Как говорят, полицейские поджидали со всех сторон — насчитали семь автомобилей.

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