Деятельность редакции «Медузы»* признана нежелательной в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) «Medusa Project»* («Проект Медуза»), Латвийская Республика. Об этом ведомство сообщает 26 января.
«Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
На основе принятого решения Минюст России внесет «Медузу» в перечень нежелательных организаций. Согласно законодательству, такие организации не могут иметь свои структурные подразделения на территории РФ, им запрещено распространять информацию, в том числе в Интернете, а гражданам РФ нельзя принимать участие в их деятельности, иначе будет грозить сначала административная, а потом и уголовная ответственность (последняя наступает, в том числе, за сбор или предоставление средств для обеспечения работы таких организаций)
Meduza была создана в Риге бывшим главредом издания Lenta.ru Галиной Тимченко в 2014 году. Медиа стало лидером по количеству ежемесячных журналистских премий «Редколлегия». Корреспонденты Meduza становились лауреатами 33 раза. 23 апреля 2021 года Medusa Project было внесено в реестр иноагентов Минюста РФ. В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту издания.
*Издание «Медуза» признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.