После Хагги Вагги Роскачество взялось за Чебурашек

Роскачество 25 января сообщило о начале проверки детских игрушек Чебурашка. Их стало особенно много на фоне выхода в прокат одноимённого фильма.
«Решение о проведении внепланового исследования связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий, которые поступили в Роскачество от потребителей, в том числе родительских сообществ», — отмечается в сообщении.
Большая часть игрушечных Чебурашек — это китайская продукция, продающаяся на маркетплейсах. Потребители жалуются на неприятный «химический» запах, некачественные материалы (игрушка быстро рвется), производственный брак, неадекватную цену. Для проверки Роскачество закупит игрушки на маркетплейсах, в супермаркетах и магазинах, также специалисты будут смотреть, есть ли сертификаты соответствия. Результаты исследования планируется обнародовать во втором квартале.
«Лабораторные испытания игрушек Чебурашка включат обширный перечень показателей безопасности, в том числе выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели. Также Роскачество оценит игрушки на прочность, устойчивость окраски, а также проверит наличие сертификатов соответствия», — рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
В декабре Роскачество обнаружило повышенное содержание фенола в игрушках Хагги Вагги. Крупнейшие маркетплейсы сняли их с продажи. «Фонтанка» писала, какие ещё страшные игрушки можно запретить.
К Новому году в прокат вышла семейная комедия «Чебурашка». Кассовые сборы от её показа в России 15 января превысили 4 млрд рублей. Продюсер фильма Алексей Троцюк рассказывал о планах снять продолжение и превратить «Чебурашку» во франшизу. Подробнее о фильме, покорившем сердца зрителей, читайте в обзоре «Фонтанки».