После Хагги Вагги Роскачество взялось за Чебурашек

Роскачество 25 января сообщило о начале проверки детских игрушек Чебурашка. Их стало особенно много на фоне выхода в прокат одноимённого фильма.



«Решение о проведении внепланового исследования связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий, которые поступили в Роскачество от потребителей, в том числе родительских сообществ», — отмечается в сообщении.



Большая часть игрушечных Чебурашек — это китайская продукция, продающаяся на маркетплейсах. Потребители жалуются на неприятный «химический» запах, некачественные материалы (игрушка быстро рвется), производственный брак, неадекватную цену. Для проверки Роскачество закупит игрушки на маркетплейсах, в супермаркетах и магазинах, также специалисты будут смотреть, есть ли сертификаты соответствия. Результаты исследования планируется обнародовать во втором квартале.

