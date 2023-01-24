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    Минспорта поддержало идею разрешить рекламу пива во время матчей

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    Министерство спорта России поддержало изменения в закон «О рекламе», которые разрешают рекламу алкогольного пива на телевидении во время трансляций, передает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Федорова. По его словам, замечания могут возникнуть со стороны Министерства здравоохранения, а также важно проработать проект с ФАС.

    В то же время глава думского комитета Дмитрий Свищев обратился к РФС с просьбой проработать более детально планируемые изменения в закон.

    «Со стороны РФС просим проработать статистические примеры, опыт иностранных коллег, возможно, исследования врачей касательно пива, которые могут доказать, что не так все страшно. На следующее заседание могут быть приглашены коллеги из Министерства здравоохранения», — заявил Свищева в эфире «Матч ТВ».

    Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях в России запретили с 1 января 2005 года. За год до этого ограничили рекламу напитка на стадионах и телевидении. Между тем в декабре 2019-го проект закона о снятии запрета на продажу пива во время официальных футбольных матчей прошел первое чтение в Госдуме.

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