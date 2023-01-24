Изгнанные из Турции россияне ищут новые места для эмиграции: какие страны теперь стали популярными

Россияне, не получившие ВНЖ, перебираются из Турции в другие страны Артем Устюжанин/MSK1.RU Поделиться Поделиться





Турция, Казахстан и Киргизия сделали неожиданный новогодний «подарок» для россиян — ввели ограничения на пребывание. Эти страны, некогда лояльные к нашим гражданам, теперь или вовсе перестали выдавать ВНЖ, или же установили куда более трудные для выполнения условия пребывания. Так, например, в Турции с 26 декабря 2022-го россияне получают отказ при подаче на туристический ВНЖ по аренде недвижимости. После этого, по законам страны, нужно в 10-дневный срок покинуть ее территорию.



Эту ситуацию уехавшие из родной страны россияне обсуждают в многочисленных чатах в Telegram и группах в соцсетях. Не все планируют возвращаться в Россию, поэтому рассматривают варианты, куда двигаться дальше и где проще получить ВНЖ. В числе самых популярных стран оказались Грузия, Таиланд и даже Аргентина. Но есть и другие варианты — послушали мнения соотечественников и рассказываем об условиях переезда.



В Стамбуле и других крупных городах — переизбыток иностранцев Анна Голубницкая/MSK1.RU Поделиться Поделиться





— Мы рассматриваем возвращение в Грузию, жили там до этого. Вот только переехали в Измир, подали заявку на рандеву — массовые отказы. Когда переезжали в Измир, рассматривали вариант полететь в Таиланд, но сейчас уже вгрохали в переезд кучу денег, на Таиланд уже не осталось... Но мне кажется, это хороший вариант, если с финансами не сильно напряг. Мы жили в Тбилиси, когда приехали в начале марта, мы арендовали квартиру за 280 долларов — на 6 месяцев. После полугода хозяйка повысила до 350 долларов, а когда мы сказали, что съезжаем, заранее, то сказала, что сдаст за 600 долларов, и я лично стала свидетелем, что действительно сдала. Так вот, по поводу квартиры: мы приехали совсем без денег. Поэтому сняли плохую квартиру, бабушкин ремонт, постоянно отключали свет и воду. Водонагревательный котел не мог работать и на отопление, и на горячую воду, чем-то приходилось жертвовать. Квартира на окраине.

«Квартиры как тут, сите по 500 долларов (мы сняли на Эгекенте), в Тбилиси будут стоить 1200–1500 долларов» Крис

— Еда дороже и продукты, и про кафе вообще молчу, если переводить в рубли. У нас обед в кафе выходит на двоих на 600 рублей, в Грузии — на 2000. Если вкратце, в целом грузины сами по себе добрые, хорошие люди, не могу сказать ничего плохого. Но находиться в Турции лично нам приятнее и дешевле, — написала Крис.



Граждане РФ могут находиться на территории Грузии без визы до 365 дней, после чего обязаны выехать из страны хотя бы на сутки. Затем можно снова заехать и жить в Грузии также в течение 365 дней.

— В Таиланде можно пойти на языковые курсы и получить студенческий ВНЖ. Стоимость на человека была 20 000 бат сразу и 5 000 каждые 3 месяца. Основной момент, что могут проверять, учитесь ли вы или нет, — советует DBE.

Граждане РФ могут находиться на территории Таиланда 30 суток, после чего можно пересечь границу соседнего государства и въехать в Таиланд еще на 30 дней.



— Понимаю, что направление не очень непопулярное, но я рассматриваю Беларусь, — делится размышлениями Mikhail.

Граждане РФ могут находиться на территории Беларуси в течение 90 дней с даты въезда. Те, кто хочет задержаться подольше, должны получить разрешение на временное или постоянное проживание.

— Что думаете о Вьетнаме? 2 года назад всё было очень дешево и приятно, — спрашивает Rusja.



Граждане России могут находиться во Вьетнаме без визы до 15 дней. На сайте можно оформить электронную визу, позволяющую находиться в стране до 30 дней. Туристическую визу можно получить, не покидая страну, на срок до 180 дней.



Нашлись и довольно удивительные предложения, звучали такие варианты, как Северная Корея и Иран. И не только: — В Афганистан кто-нибудь рассматривает?! — в шутку спрашивает Semen.

Гражданам РФ для посещения Афганистана необходима виза. Ее можно получить в посольстве Афганистана на срок до 30 дней.

— Граждане стран, для которых установлен безвизовый режим, могут оставаться на территории Республики Армения не больше 180 дней в течение одного года. Кто-нибудь жил в Армении? Как вам по ценам? — интересуется Лиза.

Граждане России могут оставаться в Армении 120 дней, если въехали по работе. Можно также получить гостевую визу для однократного или многократного въезда на 1 год.

— Мы с женой после Стамбула уехали в Аргентину, — кратко поделился Сергей.

Граждане РФ могут находиться в Аргентине без визы до 90 дней, после чего можно получить ВНЖ на год.



— У меня друг в Мексике живет, очень нравится, — написал Герман Заговенко.

Граждане РФ могут въехать в Мексику, оформив электронное разрешение сроком на 30 дней, после чего продлить пребывание в стране на 180 дней.

— Многие мои друзья уехали в Сербию, и мы с женой сейчас туда тоже собираемся. Там братья-славяне и есть программы для цифровых кочевников. Ну и Европа к тому же, — признается Матвей.

Граждане РФ могут находиться без визы в Сербии до 30 дней. После этого можно сделать въезд-выезд, так называемый визаран, или же получить ВНЖ в стране. Еще на прошлой неделе московский бизнесмен пожаловался, что в Турции разом перестали выдавать россиянам туристический ВНЖ, «будто кто-то закрутил краник». Следом за ним блогер рассказал, почему русские бегут из Турции. А некоторые читатели недоумевают, почему уехавшие жалуются на то, что приютившая их страна стала вдруг негостеприимной.