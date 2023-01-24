Верблюд, искусавший человека до смерти, убит

Верблюда, который искусал до смерти сторожа на базе отдыха в Омской области, застрелили. Об этом 24 января сообщает NGS55 со ссылкой на местные СМИ.



«Приехал хозяин базы, нанял каких-то охотников, и они застрелили верблюда», — рассказал источник.



Верблюд напал на 51-летнего сторожа на базе отдыха «Березка» в субботу, 21 января. Запись камеры видеонаблюдения показывает, что мужчина ударил его кулаком в морду, после чего тот разъярился. Сторожа доставили в реанимацию Тюкалинской ЦРБ, у него зафиксировали политравму и тяжёлую открытую черепно-мозговую травму. Спасти его не смогли.

