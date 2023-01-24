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    Верблюд, искусавший человека до смерти, убит

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    Фото: прокуратура Омской области
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    Верблюда, который искусал до смерти сторожа на базе отдыха в Омской области, застрелили. Об этом 24 января сообщает NGS55 со ссылкой на местные СМИ.

    «Приехал хозяин базы, нанял каких-то охотников, и они застрелили верблюда», — рассказал источник.

    Верблюд напал на 51-летнего сторожа на базе отдыха «Березка» в субботу, 21 января. Запись камеры видеонаблюдения показывает, что мужчина ударил его кулаком в морду, после чего тот разъярился. Сторожа доставили в реанимацию Тюкалинской ЦРБ, у него зафиксировали политравму и тяжёлую открытую черепно-мозговую травму. Спасти его не смогли.

    Фото: прокуратура Омской области

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