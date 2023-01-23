Омский верблюд в снегах искусал сторожа базы отдыха до смерти

На базе отдыха в Омской области верблюд до смерти искусал 51-летнего сторожа. Об этом сообщает издание «Город55» в понедельник, 23 января.

Роковая встреча с животным произошла в минувшую субботу. Вечером того же дня сторожа привезли с серьезными травмами в местную больницу. Медики зафиксировали у него политравму и тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Мужчину попытались спасти, но он скончался в реанимации.

