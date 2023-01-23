Омский верблюд в снегах искусал сторожа базы отдыха до смерти

На базе отдыха в Омской области верблюд до смерти искусал 51-летнего сторожа. Об этом сообщает издание «Город55» в понедельник, 23 января.
Роковая встреча с животным произошла в минувшую субботу. Вечером того же дня сторожа привезли с серьезными травмами в местную больницу. Медики зафиксировали у него политравму и тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Мужчину попытались спасти, но он скончался в реанимации.
Как стало известно, верблюд напал на сторожа на базе отдыха «Березка». Подробности происшествия не уточняются. РИА Новости опубликовало видео произошедшего.
Прокуратура проводит проверку по факту причинения верблюдом смертельных повреждений сторожу базы.