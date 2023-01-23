Гендиректор киносети: две трети кинотеатров в России работают с «предсеансовым обслуживанием»

Гендиректор сети «Киномакс» Дмитрий Нартов 23 января дал интервью изданию «Бюллетень кинопрокатчика», в котором высоко оценил итоги новогодних праздников для российских кинотеатров и поделился мнением, что сейчас в России две трети кинотеатров работают с «предсеансовым обслуживанием».

О «предсеансовом обслуживании» «Фонтанка» раньше рассказывала как о схеме, используемой преимущественно в Москве и позволяющей показывать зрителям зарубежные фильмы компаний, ушедших из России. В Петербурге и других городах зарубежное кино такого плана публике тоже показывают, но крупные игроки зачастую пишут названия в расписании прямо.



Дмитрий Нартов отметил, что на новогодние праздники большинство представителей киносообщества в России отказались от показа «параллельного кино» при всех соблазнах.



При этом прогнозы эксперта на будущее в целом безрадостны.

«По моему пессимистичному сценарию, если не будет больших потрясений, сборы в 2023 году сократится на 30 процентов по сравнению с 2021-м», — сказал он. То есть год будет лучше предыдущего, но «совокупный бокс-офис в 2023 году сократится на 50 процентов по сравнению с 2021-м и на 60 процентов по сравнению с 2019-м».



Во многом от итогов сборов за новогодний период зависит и то, продолжат ли закрываться кинотеатры, — по мнению эксперта, это коснется в первую очередь крупных сетей, которые существовали за счет оборота.

Также он высказался о перспективах легализации в России «параллельного проката». По его мнению, главный недостаток схемы — в том, что релизы будут выходить без масштабного продвижения, поскольку никто не будет в это вкладывать (раньше этим занимались сами западные компании). Так что заработок на таких картинах уменьшится «кратно — до десяти раз».

