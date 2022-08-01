«Предсеансовое обслуживание» с нелегальным кино отменяется — кинотеатры отказались от акции

В дирекции объединённой сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» сообщили об отказе от акции «Кинопродукт», в рамках которой планировалось показывать зрителю кино зарубежных компаний, приостановивших работу в России. Ранее сообщалось, что сеть будет проводить сдвоенные показы — в пандан к российским фильмам планировалось показывать голливудское кино на правах «бесплатного предсеансового обслуживания». Однако прямо в день запуска акции, 1 августа, от нее было решено отказаться.
По словам гендиректора Сети Алексея Васясина, на которого ссылается «Интерфакс», совет директоров компании не согласовал проведение акции, «так как считает нарушение прав правообладателей неприемлемым». И тем не менее, цель акции достигнута — ею было «привлечение широкого внимания к проблемам отрасли кинопроката и начало разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации».
Изначально планировалось показывать российским зрителям в рамках сдвоенного сеанса российский фильм «Кощей. Начало» и голливудский «Миньоны: Грювитация» студии Universal Pictures, а потом и другие западные картины, постепенно расширяя ассортимент. Показы планировалось проводить в формате видеоматериала, поскольку такого рода контент не требует прокатного удостоверения.