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    Стало известно об изменении состояния госпитализированного фигуриста Костомарова

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    В состоянии госпитализированного фигуриста Романа Костомарова наметилась положительная динамика. Об этом 21 января сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на два источника в окружении фигуриста.

    Один рассказал журналистам, что Костомарову становится лучше, а врачи дают более оптимистичные прогнозы о дальнейшем развитии ситуации.

    Второй также заявил об улучшениях, но добавил, что ситуация по-прежнему очень сложная, но не такая, как была несколько дней назад.

    Ранее «Фонтанка» писала, что фигуриста Костомарова планируют отключить от ЭКМО.

    О том, что Роман Костомаров попал в реанимацию, стало известно 10 января. Впоследствии появлялись сообщения о том, что фигурист находится в медикаментозной коме в больнице на Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, который используют при развитии острой тяжёлой дыхательной недостаточности. У звезды фигурного катания диагностировали левостороннюю пневмонию, грипп, сепсис и интоксикацию организма.

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    ГоспитализацияРоман Костомаров
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