Стало известно об изменении состояния госпитализированного фигуриста Костомарова

В состоянии госпитализированного фигуриста Романа Костомарова наметилась положительная динамика. Об этом 21 января сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на два источника в окружении фигуриста.

Один рассказал журналистам, что Костомарову становится лучше, а врачи дают более оптимистичные прогнозы о дальнейшем развитии ситуации.



Второй также заявил об улучшениях, но добавил, что ситуация по-прежнему очень сложная, но не такая, как была несколько дней назад.



Ранее «Фонтанка» писала, что фигуриста Костомарова планируют отключить от ЭКМО.